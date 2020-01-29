Дискриминационный тариф: Переселенцы, проживающие в модульном городке, обратились в суд

В Павлограде (Днепропетровская обл.) переселенцы через суд добиваются снижения платы за проживание в модульном городке. Они обратились с требованием отменить дискриминационный тариф. Люди обратились за помощью к Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»). Юристы организации подали иск на комиссию, которая устанавливает такие тарифы.

Одна из жительниц модульного городка мать семерых детей Татьяна Малеванец. По ее словам, была вынуждена выехать из модульного городка из-за слишком высоких коммунальных платежей. Ведь только за один зимний месяц ей приходилось платить около 10 тыс. грн. Снимать квартиру в Павлограде многодетной семье оказалось гораздо дешевле. Но женщине пришлось взять кредит на погашение долгов. «Раньше у меня не было долгов, однако с января 2019 года нам приходили платежки по 7-10 тысяч грн на месяц. И мы не имеем право на субсидию. Мы были вынуждены выехать на съемную квартиру, и теперь платим в два раза меньше. Помощи, которую мы получаем от государства, не хватает, чтобы заплатить за коммунальные услуги. А тут еще и такие тарифы устанавливают. Большинство переселенцев или накапливают долги и продолжают жить в модульном городке, или ищут себе другое помещение», – рассказала Татьяна.

Юрист Владимир Плетенко считает, что «такой тариф для переселенцев – дискриминационный». «В 2017 году НКРЭКУ* установила тариф для переселенцев в размере 1,40 грн. С НДС – это 1,68 грн. Тот же тариф платят и жители многоквартирных домов. Транзитные городки также по Постановлению №746 выходят из этого тарифа. Но тариф для общежитий составляет 90 копеек. Переселенцы модульного городка имеют право платить так же. Проблемы не ощущалось, пока разницу покрывали из городского бюджета, но с 2019-го оплата коммуналки полностью легла на плечи переселенцев. Краеугольным камнем в этой проблеме стоит постановление, которое устанавливает тариф для переселенцев, проживающих в транзитных городках, и общежитиях, а также других местах общего проживания людей, в размере как для других лиц. Но по общему правилу есть другое постановление, которое устанавливает тариф 90 копеек для общежитий. И вот мы считаем Постановление №746 дискриминационным, потому что при одних и тех же условиях проживания и обстоятельствах люди платят больше. Люди, проживающие в общежитии, но не являющиеся переселенцами, платят 90 копеек, а переселенцы, проживающие в транзитных городках и общежитиях, платят 1,40 грн. Поэтому мы были вынуждены обратится в суд, чтобы признать это постановление дискриминационным и обязать ответчика (НКРЭКУ) снизить тариф до 90 копеек», – объяснил правозащитник.

Из-за заоблачных платежек многие переселенцы были вынуждены выехать из модульного городка. Если в прошлом году в нем проживало 260 человек, то сейчас осталось около 200. Юрист отмечает, что в случае положительного решения суда, платежки станут меньше не только для переселенцев Павлограда, но и жителей всех модульных городков страны.

Также Плетенко сообщил, что в ближайшее время суд рассмотрит этот вопрос. «Судебное заседание назначено на 30 января. Итак, ждем суда и верим в верховенство права. Такая сложная ситуация сложилась пока только в Павлограде. Очевидно, здесь вопрос еще и в местной власти, которая отказывается покрывать часть оплаты за коммунальные услуги для переселенцев», – отметил он.

Как сообщалось ранее, модульный городок для ВПЛ оказался на грани закрытия. После повышения платы за проживание в крупнейшем в Украине транзитном городке для переселенцев, не погасив долги, из помещений выехало более трех десятков человек. 20 мая 2019 года переселенцы, проживающие в модульном городке, в знак протеста перекрыли дорогу возле городской больницы № 4. Также сообщалось, что переселенцы, проживающие в модульном городке, попали в долговую яму из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. У переселенцев, проживающих в модульном городке, продолжают накапливаться долги за коммунальные услуги, и многим грозит выселение.

* НКРЭКУ – Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг

Источники: пресс-служба ОО «Правозащитная группа "СИЧ"» и видеоматериалы «Вiдкритий»