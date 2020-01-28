В детсадах Покровска подорожало питание (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) вслед за Мариуполем и Краматорском повысили стоимость питания в детских садах. В среднем еда в саду для ребенка будет стоить 440 грн в месяц. По словам специалистов, во всех дошкольных учреждениях города единое меню и одинаковые блюда.

Так, сегодня, 28 января, в одном из детсадов на обед, по словам медработника Анны Ханвоевой, давали вермишелевый суп, тушеную капусту, мясные биточки, компот и хлеб.

В детсаду по соседству на обед было тоже самое. Отличаются только повара, которые готовят для малышей. А дети рассказали, какую еду любят больше всего. «Мне нравится картошка. Вкусные еще макароны», – говорит девочка.

«Макароны не хочется», – сказал мальчик.

«Мне нравится макароны, суп, борщ», – делится еще один малыш.

С нового года стоимость питания в детсадах Покровска выросла почти на 2 грн в день. Но, как сообщила начальник отдела образования Покровского городского совета Марина Голуб, на качество блюд это не повлияет. «Качество не изменится, потому что оно у нас на достаточном уровне питания. А увеличение цены произошло именно из-за увеличения цены на продукты питания вообще по всей стране», – объяснила она.

Цена порций – 33 грн в день. Родители платят 60% от суммы, остаток компенсирует городской бюджет.

Изменение стоимости питания и его качество родители оценивают по-разному. «С подорожанием надо улучшить питание. Больше фруктов, молочного, свеженького», – считает мать дошкольника Юлия.

«Младшая ходит в детский сад, довольны питанием, хорошо кормят. Так что подорожание даже в три гривны сейчас ничто», – говорит отец дошкольницы Александр.

«На бюджете семьи это вряд ли скажется, но и мало что даст для самих детей», – сказал отец дошкольника Илья.

В дошкольных учреждениях говорят, что пожелания родителей не оставят без внимания. «Учитывается мнение родителей, но мы также на месте обязательного смотрим, как дети едят те или иные блюда, вот это обязательно учитывается, чтобы ребенку это нравилось», – объяснила заведующая детсадом Елена Кравчук.

Как сообщалось ранее, в Покровске с начала года выросла стоимость питания и в школах. С 1 января оно стоит на три гривны больше – 12 грн.

Источник: ТК «Донбасс»