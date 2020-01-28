ЕС выделит Украине второй транш после выполнения ряда условий от МВФ

Еврокомиссия (ЕК) готова выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи, как только наше государство выполнит предварительные условия новой программы МВФ. Об этом на брифинге в Брюсселе сегодня, 28 января, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, сообщает «Европейская правда».

По его словам, новое украинское правительство справилось с эффективной имплементацией всех мер, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи. «По нашей предварительной оценке, конкретные политические условия для выделения второго транша объемом 500 млн евро выполнены», – констатировал Домбровскис.

Вице-президент ЕК отметил, что комиссия готова выделить транш, но для этого Украина должна выполнить условия сотрудничества с МВФ. «Мы приветствуем соглашение, которого Украина достигла с МВФ в начале декабря по новой трехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facilyty). Мы ожидаем выполнения Украиной ключевых предварительных действий, согласованных с МВФ. Со своей стороны ,мы уже запустили соответствующие процедуры, чтобы выплата (второго транша, – ред.) состоялась, как только Украина выполнит условия программы МВФ», – отметил Домбровскис.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что Украина надеется получить второй транш макрофинансовой помощи в первом квартале этого года.