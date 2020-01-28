Эсперт пояснил, почему КСУ не рассмотрит законы об особом статусе Донбасса и амнистии участников НВФ

Конституционный суд Украины (КСУ) не будет рассматривать на соответствие Конституции законы об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, об амнистии участников незаконных вооруженных формрований (НВФ) и условиях мирного урегулирования ситуации на неподконтрольных территориях. Не исключено, что КСУ таким образом решил занять позицию «я умываю руки», чтобы не касаться столь дискуссионных вопросов. Такое мнение высказал эксперт по конституционному праву Александр Москалюк, передает «Слово і Діло».

Как отметил Москалюк, пока причины отказа не обнародованы. «Не исключено, что суд мог отказать, если были неправильно оформлены материалы», – предположил он.

По словам эксперта, обжаловать решение КСУ невозможно, так как оно является окончательным. Хотя в законодательстве есть оговорка, что суд сам может изменить свою позицию, если кто-то еще раз к нему обратится.

«То есть, если в новой Верховной Раде наберется 45 или более народных депутатов, которые обратятся в КСУ с соответствующим представлением, тогда он может вернуться к рассмотрению этих законов, если придет к выводу, что надо, скажем, улучшить права и свободы, например, в части той же амнистии, в связи с международными обязательствами», – пояснил эксперт.

Москалюк уточнил, что в этой ситуации еще и добавляется коллизия в рамках закона о КСУ, где в одном месте говорится, что его решения являются окончательными и не подлежат обжалованию, а в другом – что КСУ может изменить свою правовую позицию.