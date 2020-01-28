Энергетики восстановили свет в Золотом-4 после получения гарантий режима тишины

На Луганщине энергетики завершили работы по восстановлению линии электропередач в Золотом-4, которая была повреждена вовремя обстрелов 18 января, и вернули свет жителям населенного пункта. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) на своей странице в Facebook.

«Энергетики Луганщины успешно выполнили аварийно-восстановительные работы линии ВЛ-0,4 кВ, которая была повреждена в результате обстрела 18.01.2020 года. Дождавшись согласований на установку "режима тишины", работники ЛЭО вернули желанный свет жителям многострадального населенного пункта», – говорится в сообщении.

В организации напомнили, что из-за несоблюдения «режима тишины» 19 января аварийно-восстановительной бригаде энергетиков, которая пыталась выполнить работы в Золотом-4, не удалось завершить необходимые работы. Начался интенсивный обстрел в этом районе со стороны НВФ, это было опасно для жизни выполнять любые работы. Пришлось ждать согласования «режима тишины», чтобы не рисковать жизнью и здоровьем работников, и только потом приступить к восстановлению линии электропередач.

«Чтобы жители прифронтовой области имели свет и тепло, луганские энергетики чуть ли не ежедневно работают на линии разграничения, в заминированной местности, среди обстрелов и под прицелом врага», – отметили в ЛЭО.