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Нелепый документооборот: В Кабмине отменят дублирование е-деклараций на бумаге

28.01.20 20:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Обязательная для чиновников государственных органов процедура дублирования электронных деклараций в бумажной форме и передачи пакета бумажных документов в налоговую будет отменена. Об этом сегодня, 28 января, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

«Я нашел в Кабмине странное явление. Смешное и грустное одновременно. То Кафка, то Жванецкий. В 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить. И вот, в 2016 году эти бумажные декларации изменили на декларации в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую», – пояснил Дубилет.

«И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации на них никто не подает. И так каждый раз. Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить», – пообещал министр.

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