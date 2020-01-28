Миллиард – на раннюю диагностику рака: В Мариуполе рассказали, кто сможет бесплатно проверить здоровье (Видео)

Украина сейчас занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Сейчас только в Мариуполе 18 тыс. человек состоят на учете в онкодиспансере. По статистике, только у 5% больных рак диагностируют на первой и второй стадиях. Об этом сообщил главный врач Мариупольского межрайонного онкодиспансера Сергей Волошин.

«Как правило, это случайная находка, либо находка при профилактическом осмотре. Это было бы очень хорошо, если бы были государственные скрининговые программы с целью раннего выявления рака», – сказал он.

Так, 69-летней жительнице Мариуполя Тамаре по состоянию здоровья каждые полгода нужно глотать зонд. «1 200 грн где-то гастроскопия эта стоит. Так еще берут биопсию и отправляют ее куда-то. Еще 400 грн», – говорит она.

Женщина жалуется, что ее пенсия всего 2 тыс. грн. Поэтому очень ждет, когда обследовать начнут бесплатно.

Мариупольчанка Людмила Антонова в свои 73 года тоже регулярно проверяется. Последний раз делала это 3 года назад и другим советует. «Не сложно и не больно. Чем раньше обнаружат, тем легче лечить», – сказала она.

По информации Министерства здравоохранения, бесплатно будут обследовать желудок и кишечник тем, кто старше 50 лет. А маммограмму будут делать женщинам после 40 лет. Но в поликлиниках направлений пока не выдают. «Эндоскопия никогда не была бесплатной и на сегодня у нас пока таких возможностей нет. Может быть, это появится, мы это очень ждем. Но пока на сегодня у нас ее нет», – сообщила заведующая лабораторией Елена Улзетуева.

Эндоскопист Мариупольского межрайонного онкодиспансера Вадим Божко обследовал тысячи человек. «Опухоли онкологические растут очень медленно и коварно. В чем коварность – они растут долго бессимптомно. Когда доходит до явной симптоматики, увы, к сожалению, бывает поздно», – объяснил он.

Такие симптомы как изжога и отрыжка – это сигнал, что надо обследовать желудок. Что касается кишечника, то страшный диагноз может скрываться за другими проявлениями. «Запоры, поносы, боль в животе, вздутие живота. И особенно внимательно следить за стулом. Если в стуле есть примеси слизи, крови – это прямое показание для исследования кишечника», – рассказал эндоскопист.

А уже в возрасте после 50-ти лет проверяться надо даже когда нет ни одного из этих симптомов. Раз в 2 года – глотать зонд. И раз в 3 года – делать колоноскопию.

Программа медицинских гарантий должна заработать уже с 1 апреля. Тогда же гражданам начнут делать гастроскопические обследования и маммограмму бесплатно.

Напомним, в Украине на раннюю диагностику онкологических заболеваний по программе медицинских гарантий предусмотрено 1 млрд грн.

Источник: ТК «Донбасс»