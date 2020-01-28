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В Гонконге разработали вакцину от коронавируса

28.01.20 21:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Об этом со ссылкой на азиатские СМИ, передает «РБК-Украина».
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Как сообщается, начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет, в лучшем случае, лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Напомним, что в Украине заявили, что больницы обеспечены средствами терапии для пациентов с пневмонией, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

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