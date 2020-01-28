23 тонны радости: Зеленский подарит нерастоможенные игрушки детям военных

Президент Украины Владимир Зеленский намерен передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детям военных, в детские дома и больницы, а также из социально незащищенных семей. Об этом глава государства написал сегодня, 28 января, в Facebook.

«В конце 2019 в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него на пользу государства. Общий вес груза – более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей – это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – «по-тихому» розпродаваться недобросовисними лицами», – написал Зеленский.

Он призвал Кабинет Министров Украины провести все необходимые проверки, в частности в отношении безопасности игрушек и передаьт их детские дома, детские больницы, социально незащищенным семьям и детям наших военных.