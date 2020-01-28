Бесплатные роды: В Мариуполе рассказали на что хватит выделенных средств (Видео)

В Украине с начала апреля услуги при рождении ребенка будут бесплатными, поскольку войдут в программу медицинских гарантий. Роддома получат деньги для пациенток: каждой роженице выделят по 8,5 тыс. грн. В Мариуполе медики рассказали на что хватит выделенных средств.

Так, по словам мариупольчанки Ольги Лутошкиной, в целом, на роды она потратила около 10 тыс. грн. «За кесарево сечение, еще один страховой полис, я заплатила еще 500 грн. Кроме этого был список лекарств, для операционной. Где-то около 2,5 тыс. грн», – рассказывает женщина.

Однако, как обещают чиновники, с апреля в Украине запускают программу медицинских гарантий. В нее входят и бесплатные роды. Более 8 тыс. грн на каждый случай выделят из госбюджета. Этих средств должно хватить на анализы, обезболивание, кесарево сечение и реанимацию.

В городском роддоме к реформе готовы. Как рассказала мама новорожденного, Кристина Прохоренко, в роддоме заботятся о каждой роженице. Она родила несколько дней назад. «Это мой первый опыт. И я считаю, что так должно быть, как здесь. Действительно врачи проявляют внимание – и ко мне, и к ребенку», – говорит Кристина.

Сейчас медучреждения должны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Деньги обещают начислить до апреля. «Наши заведения уже готовы к подписанию договоров с НСЗУ. Еще роженица имеет право выбора. Она может выбрать врача и согласна доплатить. Это не будет входит именно в этот пакет гарантий. В новую программу она покупать ничего не будет», – отметила и.о. директора департамента охраны здоровья Мариуполя Людмила Сергеева.

Кроме того, как сообщили медики, за отдельную палату тоже необходимо будет доплатить.

Источник: ТК «Сигма»