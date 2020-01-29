Киев и Донбасс – это разные миры: Волонтер Евгений Васильев рассказал, как на него повлияла война

Волонтер и участник луганского Евромайдана Евгений Васильев, ставший соучредителем благотворительного фонда «Восток-СОС», рассказал о том, как его изменила война и как он пытается менять страну, передают «Свои.city».

Родной Луганск Васильев покинул в июле 2014 года. Вместе с женой активист приехал в Киев, где продолжил с единомышленниками консультировать земляков по вопросам выезда с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. В этот период начинает свою работу в Благотворительном фонде «Луганск-СОС», который затем стал «Восток-СОС», где он и работает последние 5 лет.

С 2014 по 2017 год Васильев занимался гуманитарным блоком фонда. «Сейчас, когда меня спрашивают, где ты живешь, ответить сложно. Ментально – я в Киеве с семьей, физически – в Луганской области. Имею примерно 40 поездок на восток. Они длительные, от недели до месяца», – рассказал волонтер.

Васильев подсчитал, что с 2014 по 2017 год в гуманитарных поездках по Луганской области провел суммарно год. «Мы знали куда едем, кому будем помогать. В промежутках между командировками постоянно собирали деньги, продукты, информацию, находили волонтеров на местах. Мы всегда раздавали помощь нуждающимся – многодетным семьям, людям с инвалидностью», – сообщил он.

Активная волонтерская деятельность продолжалась 3 года. Однако позже Васильев диагностировал у себя эмоциональное выгорание. «Возвращаться с востока в Киев всегда сложно. Это разные миры. В Киеве мало говорят и понимают о войне. Здесь другая жизнь. Я никого не осуждаю. Каждый имеет право на комфортные условия. На востоке другие ценности. После возвращения ты 3-4 дня ходишь вялый. Физически – ты в Киеве, а в мыслях – нет. Думаешь о людях, думаешь, как им помочь, как кардинально изменить ситуацию. Сейчас у меня полноценное выгорание», – подчеркнул Васильев.

Евгений признался, что утратил смысл гуманитарной деятельности. «Ты постоянно возишь помощь, а ничего не меняется. По идее, люди на местах должны кооперироваться, создавать организации. Сами заниматься этим. Этого не происходило. Сотрудничества не получилось. Люди быстро забывали о помощи. Иногда тыкали, говорили: "Грантоеды, вы обогатились на нашем горе, вы нам должны". В эти моменты появлялась злость. Хотелось все прекратить. Но потом все проходило, и снова – в бой», – поделился переживаниями волонтер.

Затем Васильев сменил акценты и длительное время занимался гуманитарными грузами для военных. После переключился на мониторинг и документированием нарушений прав человека. «В основном мы занимались этим на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и на блокпостах. Мы мониторили условия их прохождения, санитарно-гигиенические нормы. За это время успел принять участие в пяти международных мониторинговых миссиях», – рассказал Евгений.

Он отметил, что 2 года назад ситуация с правами человека на блокпостах стала меняться к лучшему. «На КПВВ ситуация тоже меняется. Условия пребывания людей на них улучшились. Все КПВВ, кроме как в Станице Луганской (Луганская обл., – ред.), оборудованы туалетами, вагончиками, где можно спрятаться от холода и жары. Там есть кондиционер, отопление, вода, медпункт. По большому счету, есть все. В Станице достроили мост. Время прохождения КПВВ уменьшилось. Проблем почти не осталось. Они понемногу решаются», – поделился наблюдениями Васильев.

Активист не спешит давать прогнозы относительно сроков окончания войны. «Насколько затянется война, сейчас не понятно, но гражданскому обществу нельзя опускать руки. Постоянно надо напоминать власти о проблемах и критических "красных линиях". Только в таком симбиозе можно отстоять и вернуть Украине целостность», – уверен Васильев.

В мирном будущем Евгений Васильев планирует научиться играть на барабанах, выучить английский, чаще посещать матчи любимого футбольного клуба «Заря» из Луганска.