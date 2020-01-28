На Луганщине с началом военных действий объем прессы сократился в 20 раз, – ОГА

В Луганской области с началом военных действий объем прессы сократился в 20 раз. Об этом во время аппаратного совещания 27 января сообщил исполняющий обязанности директора департамента массовых коммуникаций Луганской областной государственной администрации Андрей Зайцев, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, на подконтрольной Украине территории регулярно выходят лишь 16 общественно-политических (бывшие коммунальные СМИ) и пять коммерческих газет. Еще 14 изданий выходят ситуативно.

Зайцев добавил, что аналогичная ситуация в сфере телерадиовещания. Согласно данным Государственного реестра в Луганской области зарегистрировано 70 телерадиоорганизаций, из которых 44 находятся на временно неподконтрольной украинской власти части области.

На территории области, подконтрольной украинской власти, работает 26 телерадиоорганизаций.

Телевещание осуществляют 4 компании: филиал ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», «Региональная дирекция UA:Донбасс», ООО «Независимая телерадиокомпания "ИРТА"», ООО «Телекомпания "СТВ"», ООО «Телерадиокомпания "Акцент"».

Кроме того, 16 работают как провайдеры программной услуги; 9 – как региональные редакции проводного вещания; 5 – FM-радиовещатели. «Телерадиоорганизации, работающие на освобожденных территориях, занимают проукраинскую государственную позицию и обеспечивают информационную политику государства в Луганской области», – подчеркнул Зайцев.

А Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) осуществляет распространение программ 32 общенациональных телевизионных каналов телевидения, программ региональных, областных государственных и подавляющего большинства негосударственных телерадиокомпаний.

Продолжена работа по развитию системы маломощного ФМ-вещания «Мовлення громад». Получено три разрешения на вещание (Марковка, Сватово, Кременная). В Сватово уже работает первая редакция местного ФМ-радио.

Пять заявлений о просчете частот находятся на рассмотрении в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР).

Также Зайцев уточнил, что в рамках выполнения региональной целевой программы продлен проект образовательных, культурных и медийных обменов между Луганской и Львовской областями «Змінимо країну разом!» («Изменим страну вместе!»).