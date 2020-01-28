На Донетчине еще один экс-участник НВФ сдался полиции

В Константиновке (Донецкая обл.) еще один бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) добровольно сдался полицейским. В 2014 году мужчина дежурил на блокпосту, расположенном на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в мае 2014 года местный житель 1969 года рождения поддался на российскую пропаганду и пришел к террористам помогать строить «русский мир». Он дежурил на блокпосту НВФ, где обследовал транспорт, граждан и незаконно ограничивал их проезд.

Через несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, испугался и покинул ряды НВФ. «Когда жизнь в постоянном ожидании быть задержанным надоела, экс-боевик сдался правоохранителям. О возможности освободиться от наказания мужчина узнал из полицейских новостей», – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах НВФ.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье человек, находившийся в составе вооруженных формирований, если он добровольно вышел из такого формирования и сообщил о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.