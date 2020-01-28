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Стало известно, когда решится вопрос с отставкой Суркова

28.01.20 21:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение ближайшей недели глава РФ Владимир Путин проведет встречу со своим помощником Владиславом Сурковым, который намерен уйти с государственной службы. Об этом сегодня, 28 января, со ссылкой на источники в правительстве России, говорится в сообщении телеграмм-канала WarGonzo,

«Указ об уходе советника президента с государственной службы до сих пор не подписан. Его дальнейшая судьба станет понятна после разговора с главой государства», – уточняется в сообщении.

Напомним, что, как заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении.

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