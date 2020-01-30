В Краматорске профсоюзы вышли на акцию «Волна гнева» (Видео)

Сегодня, 30 января, по всей Украине провели акцию под названием «Волна гнева». Присоединились к ней и в Краматорске, где тоже бастовали. Митингующие выступают против принятия законов о труде и профсоюзной деятельности, которые могут быть приняты уже в феврале.

В Краматорск на акцию протеста собрались шахтеры, металлурги и педагоги из разных городов Донецкой области с лозунгами «Красная карточка правительственному закону 2708», «Нет уничтожению трудового законодательства». Люди митинговали против законопроектов «О труде» и «Профессиональные союзы», которые зарегистрировали в ВРУ в конце декабря 2019 года.

Учительница Галина после занятий в школе стояла с плакатом, поскольку считает, что новая инициатива будет работать не в ее интересах. «Руководителю даются большие права для того, чтобы увольнять по своему усмотрению сотрудников, принимать по своему усмотрению без согласования с профсоюзным коллективом», – сказала она.

Другие протестующие также считают новый законопроект ущемлением прав трудящихся. «Я – наемный работник. Я сегодня прихожу, мне говорят – вы уволены. Без объяснения, без предупреждения и так далее. Увольнение в отпуске, увольнение в декретном отпуске и так далее. Увольнение во время больничного, если руководителю это не нравится. Закон выписывается под работодателя только, а не под рабочего», – считает учитель Петр Николенко.

«В 5 раз ниже оплата – это нормально? Чем больше работаешь, меньше получаешь. Ненормированный рабочий день без согласия с профсоюзами тоже», – добавляет учитель Василий.

С принятием закона о профсоюзах работа этой организации может быть парализована, считают ее члены. Звено, обеспечивающее диалог между работодателем и государством, просто исчезнет. «По сути, ликвидация профсоюзного имущества, санаториев, пансионатов, баз отдыха. Выделение средств на культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу. Это, по сути, детское оздоровление, ну, и вообще всего отдыха трудящихся. Это и вызывает недовольство», – сообщил глава Донецкого областного совета профсоюзов Петр Древаль.

По завершению акции протестующие подписали резолюцию с требованиями отозвать законопроекты из Верховной рады. После это документ передали в областную государственную администрацию.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 27 декабря 2019 года одобрил законопроект «О труде».

Источник: ТК «Донбасс»