В Мариуполе в очереди на жилье переселенцев больше, чем местных из незащищенных слоев

В Мариуполе в очереди на улучшение жилищных условий переселенцев, которых здесь называют «новые мариупольцы», сейчас больше, чем местных из незащищенных слоев населения. Об этом сегодня, 28 января, сообщила директор департамента по работе с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда на форуме «Интеграция и кооперация внутренне перемещенных лиц: защита прав, возможности для развития и партнерства», передает «Громадське радіо».

«Жителей Мариуполя – 500 тысяч, переселенцев – 60 тысяч. На учете, как ВПЛ, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, находятся 870 семей», – сказала Штенда.

По ее словам, на территории города Мариуполя по состоянию на сейчас приобретено 180 квартир на общую сумму 100 млн грн.

Также в городе открыто социальное общежитие и реконструировано два дома, где всего проживает 72 семьи переселенцев.

Также Светлана Штенда сообщила, что совместно с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины горсовет в 2020 году планирует закупить еще 35 квартир для переселенцев за 22 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета по итогам форума, на сегодня в очереди на получение жилья в Мариуполе стоит 877 переселенцев.

Напомним, в конце декабря 2019 года Мариуполь в рекордные сроки закупил 16 квартир для переселенцев.

Как сообщалось ранее, Мариуполь за 3 года обеспечил жильем более 700 переселенцев. План города – за 5 лет обеспечить более 1000 человек, стоящих на очереди. По словам мэра Бойченко, в Мариуполе есть программа по обеспечению жильем переселенцев, которая рассчитана на тысячу семей.