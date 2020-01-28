Мариуполь: Как защитить от мошенников свою страницу в интернете (Видео)

В Мариуполе пользователи соцсетей жалуются на интернет-аферистов. Могут взломать страницу и потом просить от имени пользователя одолжить денег. Или рассылают спам. Кроме того, личная информация, которую пользователи оставляют в онлайн-паутине не всегда качественно защищена от мошенников.

Так, по словам мариупольчанки Ольга Андрусенко, которая работает в сфере рекламы, несколько лет назад ее страничку в соцсети «сломали» мошенники. Об этом она узнала от подруги, которая получила сообщение с просьбой одолжить денег.

«Позже, когда я уже восстановила свои данные, я вошла в соцсеть, смотрю, а у меня там около 30 сообщений моим друзьям. Ну и текст стандартный: произошла беда, займите такую-то сумму денег. После этого всем начала отписываться, что ничего не произошло, извиняться и сообщать, что страницу взломали», – вспоминает пострадавшая девушка.

Другую горожанку, Наталью Гетман, обманули несколько недель назад. Ей написала девушка, которая предлагала деньги за участие в онлайн-опросе. Для этого нужно было зарегистрироваться – ввести логин и пароль от аккаунта.

«При этом, чтоб я получила свои деньги она попросила, соответственно, номер моей карты и данные на кого они должны прийти. И уже с моей страницы написала моим друзьям, знакомым, даже тем, с кем я не переписывалась, чтобы они прислали деньги. Соответственно, она оставила номер своей карты, но в реквизитах были мои данные. Мне сказали, что никто не перечислил, потому что много людей звонили и уточняли», – рассказывает Наталья.

Как отмечают специалисты, чтобы дать злоумышленникам меньше шансов воспользоваться вашим аккаунтом, следует обращать особое внимание на выбор пароля. Он должен иметь не менее 8 символов, среди которых – большие и маленькие буквы, цифры и специальные символы, например, нижнее подчеркивание, дефис или звездочки. И не повторять пароли на разных сайтах. Но если страницу все же взломали, то надо обращаться в техподдержку.

«Это Занимает довольно-таки много времени, потому, что они будут вас верифицировать. То есть, будут проверять данные, действительно ли вы тот человек, который пытается восстановить эту страницу», – говорит системный администратор Антон Шевченко.

Осторожным надо быть и когда загружаете приложения на смартфон или программы на компьютер. «При использовании приложений желательно использовать лицензированные приложения. Скорее всего они будут требовать ежемесячной оплаты. Но, во всяком случае, вы будут уверены в своей безопасности и сможете пользоваться качественным продуктом», – отметила помощница системного аналитика Анастасия Шостак.

Специалисты добавляют, что в любом случае, нельзя сообщать личную информацию незнакомым пользователям и на подозрительных сайтах.

Источник: ТК «Сигма»