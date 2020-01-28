В Китае находятся около 10 тысяч украинцев, – секретарь СНБО

На территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины. Об этом сегодня, 28 января, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает «Интерфакс – Украина».

«У нас сегодня там (в Китае, – ред.) находится примерно 10 тыс. наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии», – сказал он.

Данилов отметил, что «пока никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».

Кроме того, добавил секретарь СНБО, в случае необходимости власть будет рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая. «Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. Сейчас такой необходимости мы не видим», – подчеркнул Данилов.

По последним данным, не менее 106 человек умерли вследствие заражения вирусом, подтверждено 4 603 случая заражения в Китае.

Напомним, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Но начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.