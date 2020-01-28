Представитель Евросоюза намерен посетить Донбасс

«Я хочу посетить наиболее важные части страны, с точки зрения внешних отношений. Я хочу посетить Донбасс, ту границу, где, как мы все знаем, еще происходит определенное количество военных действий, с целью лично ознакомиться с тем, какова там ситуация», – сказал Боррель.

Он отметил, что главные усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы прекратить гибель людей. Поэтому решения недавней встречи в Париже в «Нормандском формате» должны быть реализованы. «Мы должны развивать усилия по нескольким направлениям. Прежде всего – гуманитарная помощь. Второе – разминирование, мы можем спасти много жизней. Третье – проведение исследования в отношении ключевой инфраструктуры и экономических перспектив, с целью подготовки к возможному восстановлению в будущем», – отметил Высокий представитель ЕС.