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Представитель Евросоюза намерен посетить Донбасс

28.01.20 22:58
Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель спустя несколько недель намерен осуществить визит в Украину и посетить линию разграничения. Об этом он сказал сам сегодня, 28 января, в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина–ЕС, передает «Укринформ».

«Я хочу посетить наиболее важные части страны, с точки зрения внешних отношений. Я хочу посетить Донбасс, ту границу, где, как мы все знаем, еще происходит определенное количество военных действий, с целью лично ознакомиться с тем, какова там ситуация», – сказал Боррель.

Он отметил, что главные усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы прекратить гибель людей. Поэтому решения недавней встречи в Париже в «Нормандском формате» должны быть реализованы. «Мы должны развивать усилия по нескольким направлениям. Прежде всего – гуманитарная помощь. Второе – разминирование, мы можем спасти много жизней. Третье – проведение исследования в отношении ключевой инфраструктуры и экономических перспектив, с целью подготовки к возможному восстановлению в будущем», – отметил Высокий представитель ЕС.

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