В 2019 году на руках у населения стало больше денег, – НБУ (Инфографика)

На руках у населения Украины на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, в том числе монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Это на 6,2% больше, чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года). Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Увеличение объемов наличных денег в обращении в течение 2019 года обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета. Однако спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей. Благодаря этому средний уровень наличности в экономике (отношение среднего остатка наличных средств в обращении вне банков (М0) к ВВП) снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году (по оперативным оценкам НБУ).

К началу 2020 года среднее количество банкнот на каждого украинца составляло 70 штук, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн, которые являются средством платежа) – 182 штуки. Среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилась за год на 41% (вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019 года).

Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 грн и разменных монет номиналом 10 коп. (23,4% и 28,9% соответственно). В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высокого номинала 1 000 грн, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.