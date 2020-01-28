Потребительская корзина: В Украине – хлеб, крупы, чай, во Франции – обед в ресторане, цветы и корм для животных (Инфографика)

В разных странах существует свое понимание безденежья, а следовательно, и помощи тем, кто находится за чертой бедности. Как измеряют минимальный доход и размер потребительской корзины в Украине, странах Европы и США, проанализировали в инфографике «Слово і Діло».

Так, потребительская корзина – это своеобразный маркер для понимания того, в какой помощи нуждаются бедные люди в первую очередь. В некоторых странах расчеты ведутся от средней зарплаты и уровня цен на продукты и товары, в других – отталкиваются от прожиточного минимума, уровня инфляции и показателей экономики.

Прожиточный минимум показывает, сколько денег понадобится на определенное время, чтобы не умереть с голоду и иметь возможность постричься, помыться, доехать до работы и заплатить за квартиру. Отметим, что этот показатель существует лишь в нескольких странах Европы.

В Украине прожиточный минимум для трудоспособных жителей составляет 2 тыс. 102 грн или 77,42 евро, в Германии – 646 евро, Великобритании – 1 тыс. 223 евро, Франции – 1 тыс. 80 евро.

Почти во всех странах есть понятие минимальной зарплаты. Если в Украине «минималка» сейчас на уровне 174,82 евро (4 тыс. 723 грн), то в Германии – 1 тыс. 557 евро, Великобритании – 1 тыс. 525 евро, Франции – 1 тыс. 521 евро, США – 1 тыс. 98 евро или 1 тыс. 218 долл.

У ближайшего соседа Украины Польши минимальная зарплата сейчас на уровне 523 евро. В Словакии – 520 евро, в Албании – 210 евро.

В каждой стране, исходя из этих показателей, рассчитывается свой состав потребительской корзины. В Украине расчеты норм на год ведутся отдельно для детей, людей трудоспособного возраста, а также людей с инвалидностью и пенсионеров.

Инфографика: «Слово і Діло»

Украинская потребительская корзина выглядит печально и довольно аскетично. Из продуктов питания в корзину трудоспособного украинца входят хлеб пшеничный (51,1 кг в год), хлеб ржаной (28 кг), мука (7,9 кг), макаронные изделия (4 кг), более 15 кг различных круп, картофель (93,7 кг), капуста (21,9 кг), помидоры (21,9 кг) и другие овощи, в том числе соленые, консервированные и сезонные (свыше 50 кг), фрукты (свыше 60 кг), соки (55 л), сахар (23 кг), мед (1,1 кг), кондитерские изделия (6,1 кг), подсолнечное масло (5,1 л), яйца (365 штук), молочные продукты (более 200 кг), мясо и мясные продукты (более 60 кг, включая 1,5 кг сала и столько же балыка), рыбы не более 20 кг, всего лишь одна 100-граммовая пачка чая, какао (365 г), соль (3,3 кг) и упаковка лаврового листа.

Если разбить эти нормы на дни, получится довольно суровая картина жесткой экономии. Не лучше ситуация с товарами первой необходимости. В потребительский минимум украинца на год входят упаковка туалетного мыла, а хозяйственного – 250 г, стирального порошка – 500 г, шампуня – 250 г, упаковка крема для обуви, тюбик зубной пасты, одна зубная щетка, флакон одеколона, одна расческа и рулон туалетной бумаги.

Также, к жизненно необходимым вещам в украинскую потребительскую корзину включили вату, бинт, валидол (10 таблеток), успокаивающие в ассортименте, парацетамол (10 таблеток), столько же анальгина и активированного угля. В аптечке на год еще есть запас йода, зеленки, пластыря, а также термометр и жгут.

В начале августа прошлого года Министерство социальной политики Украины подготовило предложения по обновлению потребительской корзины «на основании обращений украинцев». На самом деле правительство обязали пересмотреть потребительскую корзину по решению суда. Чиновники обещают расширить перечень лекарственных средств, а также включить в минимальные наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи.

В западных странах Европы наша потребительская корзина, пожалуй, вызвала бы смех и слезы одновременно. Во Франции состав корзины – это показатель нормального уровня жизни, который ежегодно меняется. В него входит более 500 наименований товаров и услуг. Среди прочего в корзину француза входят вино, посещение ресторана и парикмахерской, а также покупка корма для кошек и собак, расходы на такси и аренду машины. Кроме того, есть обязательные расходы на покупку лаков для волос, гелей для душа и многочисленных косметических средств, а также аж 14 наименований цветов.

Потребительская корзина немца наполняется в соответствии со вкусами и предпочтениями жителей Германии. При этом учитываются интересы разных социальных групп: больших семей с детьми, матерей-одиночек, пенсионеров, детей. Немец может позволить себе заказать пиццу на дом, воспользоваться фитнес-центром или солярием, приобрести готовые полуфабрикаты и домашнюю выпечку.

Англичане в своей корзине указали более 700 позиций товаров и услуг. В частности, они добавили в минимальную потребительскую корзину расходы на покупку билетов в театр, посещение футбольных матчей, абонементы в бассейн и инструменты для ремонта дома. Отдельной строкой идет даже посещение ресторанов и пабов.

К тому же, в наборе потребительских корзин всех европейских стран обязательно указаны презервативы.

В США нормы потребления рассчитываются по уровню среднемесячной зарплаты для каждого жителя. Человек с доходом в 800-900 долл. сразу получает социальную помощь от государства. Набор товаров и услуг рассчитывается для каждого штата отдельно. Если прожиточный минимум не дотягивает до определенной точки, государство выделяет дотацию, но бензин и алкоголь с сигаретами туда уже не входят.