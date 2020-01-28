Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем, – МОЗ

Начиная с 3 февраля 2020 года, Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем из-за эпидемии смертельного коронавируса, которая вспыхнула в китайском городе Ухань. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрея Скипальского, сообщает «Радио Свобода».

Он отметил, что перевозчик прекращает «единое прямое сообщение с Китаем», пока «ситуация не изменится».

«С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения (с Китаем, – ред.)», – сказал Скипальский.

Напомним, что в Украине не зафиксировано ни одного сообщения о подозрении на заболевание китайским вирусом нового типа. Тем не менее, в связи с распространением вируса в аэропорту «Борисполь» усилили меры безопасности.