Как жителям Донбасса подтвердить пенсионный стаж, если архивные справки с печатями «республик»

Жители Донбасса часто сталкиваются с проблемой подтверждения пенсионного стажа, если справки получены в «ЛНР» и «ДНР» и имеют печати непризнанных «республик». О том, что предпринять в таком случае, рассказали в общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, в случае, если Пенсионный фонд требует подтверждения стажа, в том числе, льготного, а житель Донбасса может предоставить только архивные справки с печатями «республик», необходимо:

1. Подать заявление в Пенсионный фонд с требованием начислить пенсию с учетом стажа, который указан в данных справках, с приложением их копий. При этом, следует обратить внимание, что:

а) согласно ст. 62 Закона Украины «Про пенсионное обеспечение», основным документом, который подтверждает стаж работы, является трудовая книжка. Если ее нет – документы, ее заменяющие, перечислены в постановлении № 637 от 12.01.1993 года. Таким образом, если на руках есть трудовая книжка или другие документы украинского образца, нужно приложить к заявлению и их;

б) наличие в реестре Пенсионного фонда сведений о том, что за вас был уплачен работодателем страховой взнос, также является достаточным подтверждением наличия стажа, поэтому нужно приложить к заявлению копию справки ОК-5, если в ней отражен интересующий вас период.

2. В случае отказа Пенсионного фонда начислять пенсию на основании того, что он не признает документы, выданные на неподконтрольных территориях Украины, следует обратиться в административный суд. В иске нужно сослаться на Постановление Верховного Суда от 22 октября 2018 года по делу № 235/2357/17.

В этом постановлении Верховным Судом были применены так называемые «намибийские исключения» Международного суда ООН. «...документы, выданные оккупационными властями, должны признаваться, если их непризнание влечет за собой серьезные нарушения или ограничения прав граждан ... При этом, в исключительных случаях, признание актов оккупационной власти в ограниченном контексте защиты прав жителей оккупированных территорий никоим образом не легитимизирует такую ​​власть», – говорится в постановлении Верховного Суда.

Также, при составлении иска важно указать, что вы требуете начислить пенсию с учетом данного стажа с момента первого обращения в Пенсионный фонд со всеми документами.