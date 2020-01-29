Дороги Донетчины оборудуют камерами видеонаблюдения и современными пешеходными переходами

На Донетчине в городах с наибольшей концентрацией ДТП установят камеры для видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также переоборудуют пешеходные переходы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В облгосадминистрации прошло рабочее совещание по вопросам безопасности дорожного движения.

«Во время мероприятия рассмотрели вопросы внедрения системы фиксации нарушений правил безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, применение мобильных диагностических центров, станций проверки технического состояния транспортных средств, осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств и борьбы с нелегальными перевозчиками, установку дорожных знаков и определения мест концентрации ДТП», – сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя председателя ДонОГА Дениса Клюшникова, статистика по Донецкой области достаточно негативная.

«За 2019, по данным Национальной полиции, на территории области совершено 4100 ДТП, что на 20,6% больше, чем в 2018 году. Это один из худших показателей в Украине. Количество ДТП с участием детей выросло на 46, 7%», – сообщил чиновник.

Сообщается, что в связи с этим возникла необходимость в «одновременном применении более эффективных мер создания безопасных условий дорожного движения». Поэтому на совещании предложили перенять опыт европейских стран и установить пешеходные переходы, которые поднимаются на уровень до 15-20 см выше дорожного полотна, таким образом предупреждая человека о движении транспортных средств.

В городах с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий – Авдеевке, Константиновке, Мирнограде, Торецке и Александровке – в первую очередь установят камеры видеонаблюдения, которые будут работать в тестовом режиме. «Их задачей будет фиксация правонарушений, происходящих во время дорожного движения», – говорится в сообщении.