Первую помощь оказывать не стал: В Луганске «военный» на легковом авто сбил женщину (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске «военный» на легковом авто сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам луганчан, авария произошла утром 28 января в районе стадиона «Авангард»: «военный» на «Таврии» сбил женщину недалеко от пешеходного перехода. Очевидцы отмечают, что у пострадавшей – серьезная травма головы, женщина была госпитализирована.

При этом в сторону водителя – масса возмущенных комментариев, так как он не только не стал оказывать помощь пострадавшей, но даже не подошел к ней. Первую помощь до приезда «скорой» женщине оказывали прохожие.