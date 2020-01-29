«Каргилл. Очередь на мосту»: Ситуация в пунктах пропуска утром 29 января

Сегодня утром, 29 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 января линию разграничения через КПВВ пересекли 39,2 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9010 человек и 820 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7760 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8030 человек и 1420 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3005 человек и 570 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11370 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«susy64»: «7:55. Бахмут – Горловка. Пеших очередь за навес. Машин около 60».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Alex: «7:09. Каргилл: очередь на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «5:13. Еленовка. Льгота 10 машин, основной за 50».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.