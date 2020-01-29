Сегодня вспоминают Героев Крут: Что важно знать о сражении

Ежегодно 29 января вспоминают Героев Крут – киевских студентов, которые в 1918-м на железнодорожной станции в 150 км от Киева вступили в бой с превосходящими силами большевиков. Неравное противостояние на долгое время оказалось вычеркнуто из истории, но с обретением независимости Украины заняло важное место в учебниках, а позже и в календарях украинцев. Об этом пишет «Сегодня».

25 октября 2017-го в Петрограде произошел Октябрьский переворот, власть перешла к большевикам. Вооруженное восстание большевиков не было принято Центральной Радой Украины. 7 ноября Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной республики. В границы УНР входили территории проживания украинского населения от Волыни до Екатеринославской губернии, фактически территории «от Сяна до Дона». В ответ на это 12 декабря 1917 года в Харькове прошел «Первый Всеукраинский съезд Советов», который провозгласил на территории Украины создание «республики» советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с правительством – Народным секретариатом. Спустя две недели, 29 декабря РСФСР признал созданное в Харькове советское «правительство», фактически вступив, таким шагом, в войну против УНР.

22 января Центральная Рада выпустила Четвертый универсал, в нем УНР провозглашалась независимым, суверенным государством. 28 января в Киеве рабочие завода «Арсенал», поддерживающие российских большевиков, провели митинг, в котором решили сопротивляться центральной власти. На следующий день требование передать власть советам было вручено Центральной Раде. Предложение было отвергнуто, произошло восстание рабочих. В городе шли столкновения, захваты железной дороги, мостов, складов оружия. Протестующие ждали поддержки от наступающих войск Муравьева, которые в итоге были задержаны под Крутами.

То, что происходило под Крутами – часть «Эшелонной войны», которая была распространена в начале 1918-го. Считается, что такой вид боевых действий был обусловлен отсутствием фактической линии фронта и большой удаленностью противоборствующих сил друг от друга. Одним из «отцов» эшелонной войны называют Михаила Муравьева – командующего красной армии, участвовавшей в бою под Крутами. Задача армии в эшелонной войне – быстро занять узловую станцию, пополнить ресурсы за счет местных запасов и отправиться дальше, выиграв время и не дав противнику подготовиться к атаке. В бою под Крутами планам Муравьева не суждено было сбыться. Он встретил сопротивление, обеспечившее, как считают историки, стратегическое преимущество для войск, которые находились в то время в Киеве.

Схема боя под Крутами, историческое фото

Армия Муравьева, которая шла на Киев со стороны Бахмача, насчитывала 5-6 тыс. человек и состояла из балтийских матросов, московских и петроградских красноармейцев. Эшелон Муравьева был укреплен бронепоездом с пушками, пулеметами.

Вооруженные формирования, прибывшие из Киева в Круты, насчитывали всего 600 человек. 400 из них – юнкеры первой юношеской военной школы им. Богдана Хмельницкого, и до 130 – студенты-гимназисты Киевского университета Святого Владимира, Украинского народного университета, и гимназии Киево-Мефодиевского братства. Также в Крутах находились несколько десятков добровольцев.

Защитников станции поддерживала одна пушка на подвижной основе, которая перемещалась по железнодорожным путям. Во время боя, начавшегося рано утром 30 января, преимущество было на стороне превосходящей числом армии Муравьева, а произошедшее восстание на заводе «Арсенал» не давало надежды на помощь силам УНР в Крутах.

Карта: стратегическая ситуация в январе 1918 г. (источник: kruty.org.ua)

Командир сил УНР Аверкий Гончаренко принял решение отступать. Но студенты-гимназисты оказались изолированы от юнкеров и прибыли на станцию уже тогда, когда она была захвачена большевиками. Из 35 человек 27 были расстреляны, как считается, из мести за слишком высокие потери в армии Муравьева. Бой под Крутами замедлил продвижение красных, чем, как считают историки, замедлил процесс становления советской власти в Украине.

Погибших под Крутами торжественно перезахоронили 19 марта 1918 года на Аскольдовой могиле. С установлением советской власти о Крутах говорить перестали. Сразу после распада СССР на месте боя под Крутами установили деревянный крест, а уже в нулевых там же появился целый мемориальный комплекс. О бое начали активно говорить в начале девяностых, связанные с этим событием мероприятия из года в год менялись, отличаясь как массовостью, так и характером проведения. За последние годы в память о Крутах снимали фильмы, создавали мемориалы и даже проводили факельные шествия.