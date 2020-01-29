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Сбросил в ствол шахты: В неподконтрольной Макеевке произошло убийство

29.01.20 10:26
Фото/ «МВД ДНР»
Фото/ «МВД ДНР»

В Червоногвардейском районе временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) произошло убийство. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Утверждается, что 55-летний задержанный выпивал в гостях у приятеля. Мужчины поспорили, в итоге гость нанес собутыльнику 14 ударов ножом. От полученных ранений 32-летний макеевчанин скончался на месте.

«Подозреваемый завернул приятеля в ковер и выбросил в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Неоднократно судимому фигуранту в очередной раз придется отвечать перед законом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что убийце грозит 15 лет заключения.

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