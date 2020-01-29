Сводка из зоны ООС за 28 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 28 января в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих получили боевые ранения. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Лебединского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Березового – из гранатометов различных систем;

рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны НВФ:

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Новотошковским – из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Троицким – из автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 5 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 17 единиц. Под огнем оказались район поселка Гольмовский на горловском направлении; районы поселков Старомихайловка, Александровка и шахты "Трудовская", а также села Сигнальное на донецком направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и бронетранспортеров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».