Против главы и членов НКРЭКУ начато уголовное производство, – Ляшко

В отношении руководителя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Главным следственным управлением Национальной полиции начато уголовное дело за отказ запретить импорт российской электроэнергии. Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в своем Facebook.

«По нашему с Виталием Куприем обращению Главное следственное управление Нацполиции начало уголовное производство в отношении председателя и членов НКРЕКУ, которые отказались по обращению министра энергетики запретить импорт российского электричества в Украину», – написал политик.

По данным Ляшко, дело расследуется по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

«Из-за преступной бездеятельности председателя НКРЕКУ Валерия Тарасюка и членов Комиссии отечественная экономика несет огромные убытки – 17% падение добычи угля, 4% – снижение произведенной электроэнергии, потеряны тысячи рабочих мест и миллиарды налогов в бюджеты. Все эти ужасные последствия – это результат действия "формулы Геруса", которой в Украину с октября 2019 года запустили российское электричество. НКРЕКУ вместо того, чтобы прекратить убийство нашей экономики, продолжают ее добивать. Платит за этот дебилизм власти каждая украинская семья безработицей и бедностью», – написал Ляшко.

Политик также пообещал громкий судебный процесс.

«Судебный процесс над бандой Геруса, в которую вошли и члены НКРЕКУ, в будущем будет одним из самых громких в истории Украины, ведь только слепой может не видеть, что убийство собственной энергетики и экономики в интересах России – это преступление!», – написал Ляшко.