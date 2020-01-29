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Ни одного уцелевшего дома: В соцсетях показали новые кадры из поселка под Донецком (Фото)

29.01.20 12:59
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В прифронтовом поселке Пески (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.), что находится вблизи неподконтрольного украинским властям Донецка, нет ни одного уцелевшего дома. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.

Так, в различных пабликах в соцсетях размещены фото:

«Мертвый поселок-призрак Пески. В поселке нет ни одного уцелевшего дома – вокруг разбитые, поросшие и заброшенные здания, изуродованные заборы. Дома покрываются зарослями, а поселок тихо исчезает с лица земли», – написал автор в одном из пабликов.

Напомним, поселок Пески разрушен боевыми действиями настолько и продолжает разрушаться так, что уже совсем мало надежды на его восстановление.

Как сообщалось ранее, Пески посетили участники международной мониторинговой миссии. Польская правозащитница Марта Щепаник, участница миссии, поделилась впечатлениями от увиденного.

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