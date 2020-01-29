На Луганщине прошли сборы с командирами танковых подразделений (Видео)

На Луганщине прошли сборы с командирами танковых подразделений. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

В ходе сборов командиры танковых подразделений ОТУ «Север» совершенствовали теорию, общую тактику и порядок работы командира по планированию боя. В том числе выполнялись учебные стрельбы.

Кроме того, военные изучали работу минного трала, порядок и принцип работы с ночными приборами, снятие, обслуживание и разборку клинового затвора, установку бревна для продвижения танка в сложных погодных условиях.

На завершающем этапе военные изучали специфику нанесения топографических знаков, ориентирование на местности, запуск двигателя различными способами и особенности технического обслуживания танка.