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На Луганщине прошли сборы с командирами танковых подразделений (Видео)

29.01.20 12:17
Скриншот видео Военного телевидения Украины
Скриншот видео Военного телевидения Украины

На Луганщине прошли сборы с командирами танковых подразделений. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

В ходе сборов командиры танковых подразделений ОТУ «Север» совершенствовали теорию, общую тактику и порядок работы командира по планированию боя. В том числе выполнялись учебные стрельбы.

Кроме того, военные изучали работу минного трала, порядок и принцип работы с ночными приборами, снятие, обслуживание и разборку клинового затвора, установку бревна для продвижения танка в сложных погодных условиях.

На завершающем этапе военные изучали специфику нанесения топографических знаков, ориентирование на местности, запуск двигателя различными способами и особенности технического обслуживания танка.

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