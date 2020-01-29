За «заморозку» конфликта тоже нужно платить: Эксперты оценили – подходит ли Приднестровский сценарий для Донбасса

Приднестровский сценарий неприемлем для решения конфликта на Донбассе по ряду причин. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга «Приднестровский вариант для Донбасса: действительно лучший из худших?» рассказали украинские эксперты, которые специализируются на теме конфликта в Молдове.

Они отметили, что с одной стороны, между ситуациями в Молдове и Украине есть общие моменты:

в конфликтах нет религиозной и этнической составляющих;

инициатор агрессии – Россия;

также как России не нужно именно Приднестровье, а нужно влияние всю Молдову – также через Донбасс Москве нужно влияние на всю Украину;

Россия преподносит конфликт в Молдове и в Украине как внутренний;

На Донбассе Россия придерживается сценария, который ранее реализовала в том же Приднестровье.

Но также есть и отличия. «Между Приднестровьем и ситуацией на Донбассе есть два основных отличия. Во-первых, отсутствие прямых переговоров с сепаратистами, как это было сразу между Кишиневом и Тирасполем, и тогда Москва сразу позиционировала себя как миротворец, а потом – как гарант урегулирования конфликта. Во-вторых, у Приднестровья нет общей границы с Россией», – отметила директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

По ее мнению, вариант Приднестровья для Украины не только нежелателен, но он и маловероятен. «Приднестровский сценарий предполагает сохранение статус-кво минус боевые действия. Фактически у нас это синоним понятия "заморозка конфликта". Но иногда выглядит, что "заморозка" – это некий готовый вариант, который нам могут дать, мол, берите и применяйте. Нет. С моей точки зрения, за "заморозку" тоже нужно заплатить определенную цену – как внутреннюю, так и внешнюю. В ближайшей и средней перспективе никто нам "заморозку" не подарит. Но и общая граница и высокие ставки вряд ли приведут к "заморозке" в том виде, в котором этот бы сценарий выглядел оптимально на короткую и среднесрочную перспективу», – пояснила Гетьманчук.

«Если мы выступаем на приднестролизацию Донбасса, то мы выступаем за дальнейшую оккупацию Россией», – подчеркнула она.

Старший аналитик Центра «Новая Европа» Леонид Литра считает, что Приднестровский вариант не остановит полностью военные действия на Донбассе. «Приднестровский сценарий в Украине возможен, но со своими элементами. Я не думаю, что Россия может себе позволить прекратить боевые действия на востоке Украины. К сожалению», – сказал он.

«Приднестровский сценарий нам не подходит. Он для Украины – убийственен. Сравнение Приднестровья и Донбасса не совсем правильно, хотя бы по факту наличия границы с Россией. И если говорят, что здесь стрелять перестанут, – на мой взгляд, не перестанут. Потому что российское общество, российская глубинка в 2014-2015 годах были расшатаны действующей властью. И остановить эти "шатания" будет трудно», – дополняет заведующий Центром международных исследований Андрей Веселовский.