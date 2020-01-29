После обстрелов: В Золотом восстановили энергоснабжение

Энергетики Луганской области отремонтировали линию электропередач, которая была повреждена в результате обстрела 18 января 2020 года. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения» в Facebook.

«Дождавшись согласований на установку "режима тишины", работники ЛЭО завершили аварийно-восстановительные работы на линии ВЛ-0,4 к и вернули свет жителям многострадального населенного пункта», – говорится в сообщении.

Сообщается, что с 19 января бригадам энергетиков не удавалось закончить ремонт из-за интенсивных обстрелов в зоне расположения поврежденных электросетей.