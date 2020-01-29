У жителя Донетчины изъяли патроны и гранату

Правоохранители Доброполья (Донецкая обл.) во дворе частного дома жителя пгт Святогоровка изъяли патроны и гранату. Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что во вторник, 28 января, оперативники получили информацию о том, что 37-летний житель Святогоровки дома хранит боеприпасы.

«Прибыв по указанному адресу полицейские изъяли патроны к автомату Калашникова в количестве 131 шт. и корпус гранаты РГД-5 без запала. Владелец обнаруженных предметов признался, что несколько дней назад он нашел эти боеприпасы неподалеку местной шахты и решил оставить себе», – рассказали в полиции.

Боеприпасы отправлены на экспертизу, а в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.