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Вспышка коронавируса: МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев

29.01.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов из-за коронавируса. Об этом «РБК-Украина» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

МАУ выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

«Эти (перелеты, – ред.) для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых завершился период путешествия», – добавили в МАУ.

Как отметили в авиакомпании, в китайский город будут лететь два пустых самолета.

«У них (украинцев, – ред.) был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Санья уже с туристами», – уточнили в пресс-службе.

В МАУ добавили, что последний рейс в Китай – это 3 февраля. После этого рейсы не будут осуществляться ни в одну сторону, ни в обратном направлении.

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