Спецоперация СБУ: «Экс-министр ДНР» выведен на подконтрольную территорию

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную украинским властям территорию «экс-министра угольной промышленности ДНР». Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Как рассказали в пресс-центре, контрразведчики СБУ в ходе спецоперации вывели на подконтрольную территорию одного из бывших «министров ДНР».

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что «чиновник» регулярно посещал заседания «правительства ДНР» и принимал активное участие в формировании внутренней политики «профильного министерства». «Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области», – отметили в СБУ.

«После отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территории. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ», – добавили в Службе безопасности Украины.

Сразу после вывода из «ДНР» мужчина официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на временно неподконтрольных территориях «органов власти». «Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины», – сообщили в пресс-службе.

«"Экс-министр" также засвидетельствовал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики», – добавили там.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Также проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на «руководящих должностях ДНР».