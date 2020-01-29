Версии сторон уголовного дела: В Авдеевке конфликт между водителем и компанией отдыхающих закончился убийством (Фото)

В Селидовском городском суде (Селидово, Донецкая обл.) рассматривается дело об убийстве жителя Авдеевки Сергея Якимца. Очередное заседание было запланировано на 28 января. Однако, как передает корреспондент «Донецких новостей», слушание не состоялось из-за болезни адвоката обвиняемого.

В Селидово из Авдеевки приехали друзья и коллеги убитого. Приехал также и сам обвиняемый в данном преступлении – Антон Шеховцов.

Убийство произошло в Авдеевке в ночь празднования Дня города 15 сентября 2019 года. По словам очевидцев, местный автолюбитель 32-летний Антон Шеховцов остановился у магазина, заехав колесами своего джипа на бордюр. Рядом отдыхала компания местных жителей. Водителю сделали замечание. Между ним и 39-летним Сергеем Якимцом из находившейся неподалеку компании завязалась словесная перепалка, перешедшая в конфликт.

В Авдеевском отделении полиции сообщили, что в процессе перепалки потерпевший бросил в автомобиль кирпич и разбил стекло. Водитель джипа вместе со своей женой уехали домой. «Следствием установлено и доказано, что обвиняемый, приехав домой и оставив там жену, взял из набора кухонный нож и пошел "разбираться". Жена со словами "Ты с ума сошёл!" пыталась остановить супруга, но не смогла. Указанный кухонный набор, в котором не хватало одного ножа, впоследствии был изъят», – рассказали «Донецким новостям» в полиции.

Заседание суда, 28 января

Заседание суда, 28 января

Со слов свидетелей преступления, они увидели, как джип Шеховцова заехал во дворы неподалеку. Туда же отправился и Якимец.

По информации местных правоохранителей, обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в живот. В результате удара была отломана ручка ножа, которую впоследствии нашли на месте происшествия.

«Во дворе было темно. Сережи не было всего несколько минут. И тут он возвращается с ножом в животе и со словами: "Меня зарезали"», – вспоминает знакомая потерпевшего Юлия Н.

Когда на место происшествия прибыла «скорая помощь» Сергей Якимец был уже мертв.

Место преступления, сентябрь 2019 г.

Данное преступление было квалифицировано по ст.121 ч.2 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

С данной квалификацией не согласен представитель потерпевшей стороны – адвокат Юрий Акулов. По его мнению, совершенное преступление является умышленным убийством и должно быть квалифицировано по статье 115 УК Украины, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Юрий Акулов

Обвиняемый Антон Шеховцов в комментарии корреспонденту «Донецких новостей» рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он подъехал к магазину и остановился. Несколько человек из компании, находившейся рядом, стали нецензурно выражаться в его сторону по причине включенных фар.

«На бордюр я не заезжал. Меня начали крыть матом. Пока я разговаривал с одним, другой подошел и через опущенное водительское стекло исподтишка ударил меня в лицо и разбил губу. Я начал отъезжать. Тут залетает мне кирпич в правое заднее стекло. Сейчас я уже поменял его… Я хотел купить воды и сигарет. Поскольку тот магазин круглосуточный, я снова направился туда. Я объехал и оставил машину во дворах… У меня есть свидетели, которые видели, как он (Якимец, – ред.) на меня нападал во дворах – то ли с палкой, то ли с арматурой в руках. Он кричал "Убью!" и что спалит машину», – рассказал обвиняемый.

Антон Шеховцов

Информацию правоохранителей о том, что он заехал домой за ножом, Шеховцов отрицает. «Это я сгоряча так сказал. Я в шоке был. Нож у меня был в машине. Он сам на меня нападал, он видел нож в моих руках. Я просил этого Якимца отойти. Он с этой палкой или арматурой в руках валил на меня и ничего не слышал. Вот так мы с ним и "встретились". Я уже не знаю, он наткнулся на нож или я его ударил… Я очень сожалею о произошедшем, я же не убийца какой-то!», – отметил Шеховцов.

Подготовительное судебное заседание перенесли на 18 февраля.