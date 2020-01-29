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Луганщина получила от ООН технику для оказания соцуслуг (Фото)

29.01.20 13:23
Фото/ Пресс-служба ЛОГА
Фото/ Пресс-служба ЛОГА

Два города и пять районов Луганской области получили мобильные кейсы от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Наборами необходимой оргтехники, в частности, пополнились управлений социальной защиты населения Беловодского, Старобельского, Новоайдарского, Меловского, Марковского районов и городов Лисичанск и Северодонецк .

Фото пресс-службы ЛОГА

В комплект входят: принтер, картридж, ноутбук, три месяца бесплатного мобильного интернета, кардридер, сканер, концентратор и веб-камера.

Фото пресс-службы ЛОГА

«Я понимаю, как это трудно людям, проживающим в отдаленных уголках области или на линии соприкосновения добираться в управление социальной защиты и по несколько часов находиться в очередях. Прежде всего, пенсионерам, лицам с инвалидностью, гражданам, которые пересекают КПВВ. Уверена, что эти кейсы помогут им предоставить своевременную и качественную помощь», – подчеркнула в ходе мероприятия заместитель представителя Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноель Калхун.

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