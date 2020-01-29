На Луганщине задержали коловшихся наркоманов

В Северодонецке в подъезде многоквартирного дома патрульные полицейские задержали двух наркоманов. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что вечером 28 января патрульным поступил вызов в один из многоквартирных домов на ул. Курчатова – жители заметили на лестничной клетке двух подозрительных молодых мужчин и сообщили об этом в полицию.

«Патрульные полицейские, прибывшие по вызову, на лестничной площадке девятого этажа обнаружили двух мужчин. Рядом с ними, на подоконнике лежали два использованных шприца с остатками крови и контейнер с веществом белого цвета, похожим на наркотическое. Во время поверхностной проверки у одного из граждан полицейские обнаружили шприц и колбу с неизвестным веществом, вероятно, наркотического происхождения, который он пытался выбросить на пол», – рассказали в пресс-службе.

Обоих мужчин патрульные задержали и передали следственно-оперативной группе Северодонецкого отдела полиции.