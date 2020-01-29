RU
Все новости

Сегодня в Минске обсуждают ситуацию на Донбассе

29.01.20 13:11
Пресс-служба МИД Беларуси
Пресс-служба МИД Беларуси

В Минске сегодня, 29 января, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «3 профильные подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе приступили сегодня к переговорам на площадках в Минске».

В «ЛНР» утверждают, что «участники рабочей группы по вопросам безопасности приступили к работе в Минске. В повестке дня сегодняшнего заседания – вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и определения новых участков для разведения сил и средств».

Также в «ЛНР» заявляют, что «рабочая группа по гуманитарным вопросам приступила к работе в Минске» и «рабочая группа по экономическим вопросам приступила к работе в Минске».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 16 января.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк