В «ДНР» сообщили, сколько детей-сирот в 2019 году забрали в семьи

В 2019 году в «ДНР» усыновили 47 детей. Об этом заявила «директор государственной службы по делам семьи и детей» Светлана Майборода, передают местные интернет-ресурсы.

«Улучшается тенденция усыновления детей старшей возрастной группы. К примеру, количество детей старше 6-ти лет, которые в 2019 году обрели семьи, увеличилось на 20% по сравнению с 2018 годом», – уверяет Майборода.

Также в 2019 году были усыновлены 5 семейных групп из 2-х детей и 2-е детей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» усыновителями могут стать только лица, проживающие в «республиках». Первый факт усыновления в «ДНР» зафиксирован 19 июля 2015 года. В «ДНР» усыновители получают единоразовую материальную помощь, которая выплачивается на каждого усыновленного ребенка. Эта сумма аналогична пособию при рождении ребенка.