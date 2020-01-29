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В России заявили, что освободят украинцев от собеседования по русскому языку для получения паспорта РФ

29.01.20 14:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

При подаче заявления на получение российского паспорта граждан Украины и Беларуси могут освободить от собеседования по русскому языку. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает российское издание «Известия».

«Впереди у нас – упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Белоруссии, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка», – утверждает Казакова.

«Кроме того, мы хотим упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Белоруссии», – добавляет она.

Напомним, что ранее в МВД России заявили, в 2019 году порядка 500 тыс. украинцев получили гражданство Российской Федерации.

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