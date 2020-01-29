Покровчанам предлагают побороться за премию в 50 тыс. грн

Идет прием заявок на соискание премии Кабинета министров Украины за особые достижения молодежи в развитии нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба Покровского городского совета Донецкой области.

«Покровский городской совет начал прием заявок на соискание премии Кабинета министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины. Премию может получить молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Ежегодно присуждается до 20 премий в размере 50 тыс. грн каждая», – сказано в сообщении.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:

письмо-обращение к Покровскому городскому голове;

материалы презентации кандидата на присуждение премии (видео, фотопрезентации, научные и учебно-методические публикации, материалы в местных, региональных и всеукраинских средствах массовой информации, на веб-порталах и т. п.);

характеристику кандидата на присуждение премии с указанием его достижений (информации о реализованных общественных проектах и полученном социальном эффекте) за подписью руководителя, которая скрепляется печатью;

копию паспорта кандидата на присуждение премии;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно госреестру физлиц – плательщиков налогов, кроме людей, которые по своим религиозным убеждениям не имеют такого номера;

согласие кандидата на обработку персональных данных;

справку, подтверждающую место жительства кандидата на соискание премии;

справку из банка о счете в национальной валюте.

Документы принимаются до 6 февраля текущего года по адресу: г. Покровск, площадь Шибанкова, 11, каб. 32.

Детали можно узнать в постановлении Кабинета министров Украины от 21 ноября 2007 года № 1333.

Форма предложения и Критерии выдвижения кандидата на присуждение доступны по ссылке.