На Донетчине в этом году построят пять стадионов

По поручению президента Украины в Донецкой области построят 5 стадионов до конца 2020 года. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Сегодня в Донецкой ОГА под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Вадима Филашкина состоялось рабочее совещание по вопросам координации реализации проекта президента Украины по сооружению 5-ти стадионов в Донецкой области в 2020 году.

Участие в мероприятии приняли руководители структурных подразделений облгосадминистрации, а также руководители городских советов области.

По словам заместителя главы области, в регионе в перечень включены 5 стадионов в 4 городах. «Все имеют проектно-сметную документацию и положительный экспертный отчет. Известно, что отдельно будут выделены средства на строительство стадиона в Волновахе. В состав объектов входят футбольное поле, беговые дорожки, раздевалки, душевые, универсальные спортивные площадки, площадки с тренажерным оборудованием», – отметил Филашкин.

«Это позволит привести спортивную инфраструктуру в соответствие с требованиями федераций по видам спорта, увеличить процент обеспеченности населения Донецкой области спортивными объектами», – добавил он.

Объекты по городам Краматорск (стадион по ул. Парковой), Селидово и Славянск будут финансироваться в 2020 году за счет средств Государственного фонда регионального развития и софинансирования из городских бюджетов. Один проект по городу Краматорск в парке Бернацкого реализовывается за счет средств государственного бюджета (программа Минрегиона) и местного бюджета (субвенция на социально-экономическое развитие).