На Донетчине автобус переехал лежавшего на дороге мужчину

В пос. Александровка (Донецкая обл.) водитель автобуса Ikarus наехал на лежавшего на проезжей части мужчину. Получивший тяжелые травмы 40-летний местный житель умер на месте. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

ДТП произошло во вторник, 28 января, около 23:00 по ул. Новоселовской.

«Автобус переехал мужчину, в результате чего тот погиб. В это время в салоне находилось 10 пассажиров. Пострадавший – житель села Софиевка Александровского района. На месте работали следователи областного главка и следственно-оперативная группа Краматорского отделения полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии», – рассказали в полиции.

Предварительно происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).