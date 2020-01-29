По электронным правам можно будет зарегистрироваться на самолет или поезд, – Гончарук

По электронному удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд. Об этом сегодня, 29 января, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сегодня правительство ввело экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении ДіЯ вместо паспорта! "Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема», – проинформировал Гончарук.