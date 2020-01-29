«2-й тур – DONE»: Команда из Дружковки штурмует фестиваль «Лига смеха» (Фото)

Команда «Свой формат», в состав которой входят воспитанники Дружсковского детского дома-интерната для подопечных с особенностями развития (Дружковка, Донецкая обл.), вновь принимает участие в популярном юмористическом фестивале «Лига смеха». Об этом сегодня, 28 января, сообщил тренер команды Даниил Антончик в Facebook.

Традиционно ежегодный фестиваль проходит в Одессе. Дружковчане соревнуются с юмористическими коллективами со всего мира, чтобы попасть в новый сезон «Лиги смеха».

«Прошли во второй тур фестиваля "Лиги Смеха. 2020". Теперь – идем в третий», – написал Антончик об успехах своих подопечных.

свой формат

Фото: Facebook Даниила Антончика.

Известно, что запись телеверсии фестиваля состоится 2 февраля. Звездный состав судей останется прежний. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины, ведущим проекта стал Евгений Кошевой.

Напомним, воспитанники Дружковского детского дома-интерната уже выступали в 2018 году на фестивале «Лиги смеха» в Одессе. Тогда команда «Свой формат» выступила на гала-концерте и получила специальный приз – Кубок чемпионов фестиваля.