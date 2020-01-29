Выплаты, интеграция, жилье: В Северодонецке рассказали, как помогают переселенцам

Северодонецк является единственным городом Луганской области, в котором принята городская программа социальной адаптации, интеграции и защиты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Согласно этой программе, территориальная громада тратит значительную часть своих доходов на поддержку ВПЛ. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

По данным горсовета, по состоянию на 1 октября 2019 года на учете в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) находилось 47 310 ВПЛ, в том числе:

3 010 детей;

1 414 лиц с инвалидностью;

30 668 пенсионеров.

«Только на заработную плату 33 государственных служащих, которые предоставляют услуги по учету, выдаче справок, проведение проверок ВПЛ, за 9 месяцев 2019 года было потрачено 5462,81 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за период январь-сентябрь 2019 года было назначено пособие ВПЛ на сумму 64340312,89 грн. По состоянию на 01.10.2019 года 176 человек из числа ВПЛ обратились за получением одноразовой денежной помощи для лечения. Общая сумма начисленного пособия составила 258720,00 грн.

На учете в Территориальном центре социального обслуживания находились 40 человек со статусом ВПЛ. По состоянию на 01.10.2019 года выплачена одноразовая денежная помощь для лечения 92 лицам из числа ВПЛ.

Кроме того, 9 709 ВПЛ получили услуги по лечению в амбулаторных и стационарных состояниях, в том числе 480 переселенцев проходили стационарное лечение.

Бесплатно тренируются в спортивных заведениях Северодонецка 180 спортсменов, имеющих статус ВПЛ.

Что касается жилья для переселенцев, то, как заявляют в пресс-службе, «городской совет занимается поиском инвесторов для строительства жилья для ВПЛ». Так, подписан Меморандум о сотрудничестве по субпроектом «Создание жилищных условий для ВПЛ в г. Северодонецк (социальное жилье – квартиры) №15-44-00-001 между Украинским фондом социальных инвестиций и Северодонецким горсоветом. «Однако такая деятельность – это компетенция государственной власти, а не органа местного самоуправления, и за 6 лет вооруженного конфликта на востоке Украины государство не построило в Северодонецке для ВПЛ пока ни одного квадратного метра жилья», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке дети со статусом ВПЛ имеют те же права и возможности, что и дети членов территориальной громады.

Напомним, в Северодонецке 43% жителей – переселенцы. Основной проблемой остается обеспечение ВПЛ жильем.