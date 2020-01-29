Не выходя из дома: Жители Мариуполя могут записать детей в детсад или школу через интернет

В Мариуполе с начала 2020 года начал работу онлайн-сервис по записи детей в школы и детские сады. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Теперь родителям не нужно отрываться от повседневных дел, чтобы определить ребенка в учебное или дошкольное заведение. Для этого достаточно отсканировать QR-код и перейти по ссылке. За неполный месяц работы сервиса уже зарегистрировано свыше 400 заявок», – говорится в сообщении.

После регистрации на сайте необходимо заполнить раздел с личными данными и добавить информацию по детям. Затем подать заявку в необходимое учреждение. «Сервис позволяет в режиме онлайн отследить продвижение по очереди. Это повышает уровень прозрачности и открытости для горожан», – отмечается в сообщении.

По словам директора методическо-консалтингового центра Ирины Святченко, данная услуга пользуется спросом у мариупольцев. «Очень удобно, когда, не выходя из дома, можно записать ребенка в школу или детский сад. В условиях диджитализации количество онлайн сервисов для жителей будет только расти. Это обеспечит качественные и эффективные муниципальные услуги во всех сферах жизни города», – сказала она.

В пресс-службе отмечают, что регистрация проходит по технологии блокчейн. «Благодаря этому очередь невозможно изменить, подобрать или удалить. Сервис дает возможность мариупольцам прозрачно воспользоваться правом очереди и исключает подмену или уничтожение данных», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в декабре 2019 года прошли тренинги для директоров учебных заведений, воспитателей и учителей по имплементации данной программы.

Онлайн-сервисы доступны по следующим ссылкам: